Boston efsanesi KC Jones hayatını kaybetti

Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada; Jones'un 88 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.
Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Jones, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Oyun kurucu olarak görev yapan Jones, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda da ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştı.
Celtics'i 1983-1988 yıllarında çalıştıran Jones, başantrenör olarak iki şampiyonluk elde etmişti.
Basketbolda efsaneleşmiş isimlerin bulunduğu "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) yer alan Jones'un 25 numaralı forması ise 1967'de Boston Celtics tarafından emekli edilmişti.
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