Boston Celtics'in skorer oyuncusu Gordon Hayward, 6 hafta parkelerden uzak kalacak

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Celtics'in San Antonio Spurs'ü 135-115 yendiği maçta sol eli kırılan Hayward'ın ameliyat edildiği ve iyileşme sürecinin yaklaşık 6 hafta süreceği bildirildi.

Bu sezon 8 maçta görev yapan Hayward, şu ana kadar 18,9 sayı, 7,1 ribaunt, 4,1 asist ortalamaları yakaladı.