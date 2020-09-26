Boston Celtics seride pes etmiyor

Beşiktaş'ın sağ bek için her konuda anlaştığı DeAndre Yedlin'de son anda kulübü Newcastle United tavır değiştirdi.

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Vitor Hugo için son kez masaya oturacak.

Cisse, F.Bahçe'ye yakın

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth'un ardından en çok gol atan futbolcu olan Papiss Cisse, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Instagram'dan takibe aldı. Golcü futbolcunun Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu iddia edildi.