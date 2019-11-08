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  3. Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı

Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı

Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından Boston Celtics, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 108-87'lik skorla geçerek Doğu Konferansı'nda lider oldu.     

Sezonun yedinci maçında 6. galibiyetine uzanan Celtics'de, Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla skora destek oldu.             

Sonuçlar     

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 87-108     

San Antonio Spur-Oklahoma City Thunder: 121-112     

Phoenix Suns-Miami Heat: 108-124     

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 107-101


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