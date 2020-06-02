Bosna Hersek'te Saraybosna şampiyon ilan edildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edilirken, lider Saraybosna'nın şampiyon olduğu duyuruldu.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH) Müsabaka Komisyonunun önerisini görüşmek üzere video konferans aracılığıyla toplanan İcra Kurulu, mevcut koşullarda devam etmesi mümkün olmayan ligin geleceği ile ilgili nihai kararı verdi.
Alınan karara göre, salgın nedeniyle mart ayından beri oynanmayan ligde, 22. hafta sonunda 45 puanla lider konumda bulunan Saraybosna 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilirken, son iki sıradaki Çelik ve Zvijezda 09 takımları da küme düştü.
Geçen sezon da şampiyon olan Saraybosna, tarihindeki yedinci şampiyonluğunu elde etti.
İcra Kurulu ayrıca, bu sezonki Bosna Hersek Kupası maçlarının da oynanmayacağına karar verdi.
Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) hükümet, 31 Mayıs'tan itibaren liglerin yeniden oynanmasına yeşil ışık yaksa da diğer entite Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) hükümet, 1 Temmuz'dan önce futbol maçlarının oynanmasının mümkün olmadığını bildirmişti.
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Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edilirken, lider Saraybosna'nın şampiyon olduğu duyuruldu.
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