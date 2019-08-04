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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 13:52
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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 14:03

Borussia Dortmund'dan Fenerbahçe'ye Ömer Toprak teklifi

Borussia Dortmund'dan Fenerbahçe'ye Ömer Toprak teklifi

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Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.

Fenerbahçe’de stoper takviyesi için çalışmalar sürüyor.

Mathias Zanka için girişimde bulunan sarı-lacivertlilerde yeni bir isim daha gündeme geldi.

Borussia Dortmund Ömer Toprak’ı Fenerbahçe’ye teklif etti.

Alman ekibi deneyimli savunma oyuncusunu kiralık olarak önerirken, 3,5 milyon avroluk bir bonservis opsiyonu talep etti.

Sarı lacivertli yönetim, bu teklife henüz bir yanıt vermedi.

Deneyimli futbolcu 2017-18 sezonunun başında Dortmund’a 12 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

(TRT Spor)

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