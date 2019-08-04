Borussia Dortmund'dan Fenerbahçe'ye Ömer Toprak teklifi

Fenerbahçe’de stoper takviyesi için çalışmalar sürüyor.
Mathias Zanka için girişimde bulunan sarı-lacivertlilerde yeni bir isim daha gündeme geldi.
Borussia Dortmund Ömer Toprak’ı Fenerbahçe’ye teklif etti.
Alman ekibi deneyimli savunma oyuncusunu kiralık olarak önerirken, 3,5 milyon avroluk bir bonservis opsiyonu talep etti.
Sarı lacivertli yönetim, bu teklife henüz bir yanıt vermedi.
Deneyimli futbolcu 2017-18 sezonunun başında Dortmund’a 12 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
(TRT Spor)
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