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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:38
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:38

Borussia Dortmund sezona şov yaparak başladı

Borussia Dortmund sezona şov yaparak başladı

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Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti.

Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Dortmund'un gollerini 3. dakikada Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Alcacer'in asistinde Marco Reus, 59. dakikada Jadon Sancho'nun asistinde yine Paco Alcacer ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti. Augsburg'un tek golünü 1. dakikada Florian Niederlechner kaydetti.

Bu skorla sezona 3 puanla başlayan Borussia Dortmund, gelecek hafta Köln deplasmanına konuk olacak. Augsburg ise Union Berlin'i ağırlayacak.

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