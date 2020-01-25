Borussia Dortmund sahasında Köln'e patladı: 5-1

Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde Dortmund, sahasında Köln'ü ağırladı.
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund 5-1 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.
Mücadelede gol perdesini ilk dakikada Guerreiro açarken 29'da Marco Reus ilk yarının skorunu belirledi. Dakikalar 48'i gösterdiğinde Jadon Sancho farkı üçe çıkardı. 64. dakikada Uth, Köln adına hayat belirtisini veren isim olurken 77. ve 87. dakikada sahneye çıkan genç yıldız Haaland skoru belirledi: 5-1. Haaland geçtiğimiz maçta da yıldızlaşmış ve hat-trick yapmıştı.
Bu sonucun ardından Dortmund 36 puana yükselirken Köln ise 20 puanda kaldı.
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