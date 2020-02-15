Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı’nda Eintracht Frankfurt’u konuk etti.
Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek’in golüyle 1-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund puanını 42’ye çıkardı.
Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.
Son günlerde gösterdiği performans ile Galatasaray'da en çok konuşulan isim olan Adem Büyük transferinde Hasan Şaş ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
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