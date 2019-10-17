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Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı

Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Raphael Guerreiro'nun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun uluslararası tecrübeye sahip olduğunu ve bir çok mevkide oynayabileceğini ifade ederek, Guerreiro'nun takımda da büyük saygı gördüğünü kaydetti.

2016'da Borussia Dortmund'a transfer olan Guerreiro, Bundesliga'da oynadığı 61 maçta 10 gol attı.

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