Borussia Dortmund, Giovanni Reyna ile yeni kontrat imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında yükseldiği A takımda 29 maça çıkan Reyna ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.
18 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.
Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'nın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Martin Linnes takası önerdi. Siyah-Beyazlılar, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, ağrılarının artması üzerine bugünkü idmanı yarıda bıraktı. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.
Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray'da bir sakatlık daha yaşandı ve eksik oyuncu sayısı 10'a yükseldi.
Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu transfer etmek istiyor. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları...
Yaz aylarında da birçok Türk takımının gündemine gelen AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja için "yeniden" Türkiye iddiaları gündeme gelmeye başladı. Yunan basını, iki dev kulübün 27 yaşındaki futbolcu için görüşmede olduğunu yazdı.
Loris Karius'un ardından transfer yapmayan ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Beşiktaş, genç file bekçisinden beklediği performansı alamadı. Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılarda ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.