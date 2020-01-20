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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:46
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:49

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ardından Kruse'yi de kadrosuna katmak istiyor

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ardından Kruse'yi de kadrosuna katmak istiyor

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Alman medyasında yer alan bilgilere göre sarı laciverliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.

Alman yıldızın Avrupa'da hala piyasası olması bu transferi olası kılarken, Fenerbahçe yönetimi yüklü bir bonservis bedeli önerilmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Bu bağlamda Kruse ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi...

DORTMUND'DAN KRUSE'YE KANCA

Alman basınında yer alan habere göre Max Kruse, Bundesliga devi Borussia Dortmun'un gündemine geldi... Ara transferde sadece Norveçli golcü Erling Haaland'ı kadrosuna dahil eden sarı siyahlılar, gündemine Fenerbahçeli yıldızı aldı!

Haberin detaylarında bilgiler şu şekilde okuyuculara aktarıldı;

"Borussia Dormund, Paco Alcacer'in olası ayrılığı sonrasında 4 yıldızdan birini kadrosuna dahil edebilir. 1. forvet konumundan ayrılarak yerini Haaland'a kaptıran Alcacer, Sevilla ile temasa başladı. Alcacer'in ayrılığı sonrasında Dordmund, takım için savaşacak bir forvet arıyor. Daha ziyade, 19 yaşındaki golcünün gelişimine katkıda bulunacak ve onu destekleyerek katkı verecek deneyimli bir ismi tercih edecek."

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