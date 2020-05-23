Borussia Dortmund deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü

Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach deplasmanında 3-1'lik skorla galip gelirken; Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0; Werder Bremen ise konuk olduğu Freiburg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Paderborn - Hoffenheim maçı ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
LEVERKUSEN ARA SONRASI 2'DE 2 YAPTI
Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen'i konuk etti. Leverkusen, 7'nci ve 58'inci (P) dakikada Havertz, 81'inci dakikada ise Bender'in golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından 2'de 2 yaptı. 52'nci dakikada Thuram'ın attığı gole rağmen yenilgiden kaçınamayan Borussia Mönchengladbach ise ara sonra ilk mağlubiyetini tattı.
Puan Durumu: Mönchengladbach (4): 52 - Leverkusen (3): 53
DORTMUND DEPLASMANDA GÜLDÜ
Borussia Dortmund, Volkswagen Arena'da Wolfsburg'un konuğu oldu. 32'nci dakikada Guerreiro ve 78'inci dakikada Hakimi'nin golleriyle 2-0'lık galibiyete uzanan Dortmund, ara sonrasında 2'de 2 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. 82'nci dakikada Klaus'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Wolfsburg ise ara sonrasında kendi sahasındaki ilk maçtan boynu bükük ayrıldı.
Puan Durumu: Wolfsburg (6): 39 - Dortmund (2): 57
WERDER BREMEN, FREIBURG DEPLASMANINDA KAZANDI
Schwarzwald Stadyumu'nda oynanan maçta Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. 19'uncu dakikada Bittencourt'un golüyle öne geçen deplasman ekibi Werder Bremen, 88'inci dakikada Bargfrede'nin takımını 10 kişi bırakmasına karşın Freiburg deplasmanında galibiyete uzanmayı bildi.
Puan Durumu: Freiburg (7): 37 - Werder Bremen (17): 21
PADERBORN - HOFFENHEIM MAÇINDA EŞİTLİK BOZULMADI
16.30 seansının bir diğer maçında ise Paderborn ile Hoffenheim, Benteler Arena'da karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Skov'un golüyle henüz 4'üncü dakikada öne geçerken, Paderborn hemen 5 dakika sonra Srbeny ile bu gole yanıt vermedi. Müsabakanın kalan 81 dakikasında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Puan Durumu: Paderborn (18): 18 - Hoffenheim (9): 36
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Tuttosport'un haberine göre İtalyan devi Juventus, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç forveti kadrosuna katacak.
Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Siyah-Beyazlılardan ayrılan Loris Karius, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşmak üzere.
Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Havertz, 2020 yılında çıktığı 15 maçta 10 gol, 7 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında bugün TSİ 16.30 seansında 4 maç oynandı.