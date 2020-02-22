  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:05
  • |
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:15

Borussia Dortmund deplasmanda Werder Bremeni 2-0 mağlup etti

Borussia Dortmund deplasmanda Werder Bremeni 2-0 mağlup etti

Paylaş

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen’i 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 23. haftasında Weser Stadı’nda Werder Bremen’e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 52. dakikada Dan-Axel Zagadou ve 66. dakikada Erling Haaland ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 45’e çıkardı ve zirveden kopmadı.

Werder Bremen ise 17 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.

Günün diğer karşılaşmalarında Köln, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-0, Fortuna Düsseldorf da deplasmanda Freiburg’u 2-0 yenerken, Borussia Mönchengladbach, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.      

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Gaziantep FK uzatma dakikalarında attığı golle deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

title

Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI

title

Robert Prosinecki: 'Ligde kalacağımıza inanıyoruz'

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI
Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI

Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Bordo-Mavililer 5. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçti. 57'de Boateng skoru eşitledi. Siyah-Beyazlılar 64'te Vida'nın attığı golle 2-1 öne geçti.

Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'
Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'

Gol öncesi faul var mı? 'Ben Aydınus olsam...'

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Göztepe uzatma dakikalarında yıkıldı
Göztepe uzatma dakikalarında yıkıldı

Göztepe uzatma dakikalarında yıkıldı

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti.

Haaland'ı kimse durduramıyor! Yine attı
Haaland'ı kimse durduramıyor! Yine attı

Haaland'ı kimse durduramıyor! Yine attı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen’i 2-0 yendi.

Barça, Messi'nin 4 golüyle kazandı! Tribünlerde istifa sesleri
Barça, Messi'nin 4 golüyle kazandı! Tribünlerde istifa sesleri

Barça, Messi'nin 4 golüyle kazandı! Tribünlerde istifa sesleri

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, sahasında Eibar'ı 5-0 yendi. Maçın yıldızı, Barcelona'nın 4 golüne imza atan Arjantinli futbolcu Lionel Messi oldu.

'Biraz canım sıkkın, 2 puanı bıraktık'
'Biraz canım sıkkın, 2 puanı bıraktık'

'Biraz canım sıkkın, 2 puanı bıraktık'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Kazanmayı hak etmiştik, üzgünüz'
'Kazanmayı hak etmiştik, üzgünüz'

'Kazanmayı hak etmiştik, üzgünüz'

Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz." ifadesini kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.