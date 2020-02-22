Borussia Dortmund deplasmanda Werder Bremeni 2-0 mağlup etti

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 23. haftasında Weser Stadı’nda Werder Bremen’e konuk oldu.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 52. dakikada Dan-Axel Zagadou ve 66. dakikada Erling Haaland ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 45’e çıkardı ve zirveden kopmadı.
Werder Bremen ise 17 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.
Günün diğer karşılaşmalarında Köln, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-0, Fortuna Düsseldorf da deplasmanda Freiburg’u 2-0 yenerken, Borussia Mönchengladbach, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Bordo-Mavililer 5. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçti. 57'de Boateng skoru eşitledi. Siyah-Beyazlılar 64'te Vida'nın attığı golle 2-1 öne geçti.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen’i 2-0 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, sahasında Eibar'ı 5-0 yendi. Maçın yıldızı, Barcelona'nın 4 golüne imza atan Arjantinli futbolcu Lionel Messi oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz." ifadesini kullandı.