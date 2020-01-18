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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 19:57
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 20:00

Borussia Dortmund, deplasmanda geriye düştüğü maçta Augsburg'u 5 golle yendi

Borussia Dortmund, deplasmanda geriye düştüğü maçta Augsburg'u 5 golle yendi

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 18. haftasında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu. Augsburg 34. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi takım 46. dakikada Marco Richter'in topu ağlara göndermesiyle farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Borussia Dortmund 49. dakika Julian Brandt'ın golüyle durumu 2-1'e getirirken, Augsburg 55. dakikada Niederlechner’in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1 yaptı.

Konuk ekipte karşılaşmanın 56. dakikasında devre arasında transfer edilen Norveçli futbolcu Erling Haaland oyuna dahil oldu. Haaland, oyuna girdikten 3 dakika sonra 59. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Bu bölümde oyundaki üstünlüğü ele geçiren Borussia Dortmund, 61. dakikada Jadon Sancho'nun golüyle 3-3'lük eşitliği sağladı.

Borussia Dortmund, Haaland ile 70. ve 79. dakikalarda iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-3 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlıların Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki forvet oyuncu böylelikle Bundesliga'da çıktığı ilk maçta "hat-trick" yaptı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Werder Bremen deplasmanda Fortuna Düsseldorf'u tek golle geçti. FC Köln de sahasında Wolfsburg'u 3-1 yendi. Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'i 2-1 mağlup ederken, Freiburg da deplasmanda Mainz 05 karşısında aynı skorla kazandı.

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