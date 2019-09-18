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Borussia Dortmund, Barcelona'ya diş geçiremedi

Borussia Dortmund, Barcelona'ya diş geçiremedi

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk eden Borussia Dortmund rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise Inter, sahasında Slavia Prag ile yenişemedi ve maç 1-1 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu gruplarından birine sahne olan F Grubu'nun ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Barcelona ile karşılaştı.

Zorlu mücadelede her iki takım da zaman zaman rakip kalede tehlikeli fırsatlar yakaladı ancak gol perdesi açılmadan maç sona erdi.

90 dakikanın sonunda 0-0'lık eşitlik bozulmazken Borussia Dortmund'un 57. dakikada kaçırdığı penaltı güne damga vurdu. Marco Reus'un penaltısında gole izin vermeyen Marc Andre-Ter Stegen, takımı Barcelona'ya can verdi.

0-0'lık eşitliğin ardından her iki takım da gruptaki ilk maçından birer puanla ayrılmış oldu.

 

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