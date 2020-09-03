Borsada en değerli Fenerbahçe

Fenerbahçe, Borsa’da değerini 3 milyar TL’nin üstüne taşıyarak, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu. Fenerbahçe’yi, 1 milyar 790 milyon TL ile Galatasaray, 1 milyar 250 milyon TL ile Trabzonspor ve 782.4 milyon TL ile Beşiktaş takip etti. Özellikle son 1 ayda Sarı-Lacivertli ekibin hisse senetleri büyük değer kazanmıştı. Analistler, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin beklentilerin sektör hisselerini pozitif etkilediğini bildirmişti.
RAKİPLERİNE FARK ATTI
Ağustosta, Fenerbahçe yüzde 90.8’lik getiriyle açık ara en çok kazandıran spor şirketi olurken, yükseliş trendini de üst üste beş aya çıkarmıştı. Fenerbahçe’yi ağustosta yüzde 25’lik getiriyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 21.7’lik kazançla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve yüzde 1.7’lik değer kazancıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izlemişti. Kanarya bir anlamda Borsa’nın şampiyonu oldu.
Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer KAP'a bildirildi.
Hes Kablo Kayserispor, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Aaron Justin Lennon'u kadrosuna kattı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile kıran kırana bir maç oynayacaklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı takımda çıkış yakalamak istediğini söyledi.
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu, sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini ifade etti.
Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.