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aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 08:00
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Borsada en değerli Fenerbahçe

Borsada en değerli Fenerbahçe

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AKŞAM

Borsa İstanbul'daki değerinin 3 milyar TL'yi aşmasıyla Sarı-Lacivertliler, Türk futbol tarihinin resmen en değerli kulübü oldu.

Fenerbahçe, Borsa’da değerini 3 milyar TL’nin üstüne taşıyarak, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu. Fenerbahçe’yi, 1 milyar 790 milyon TL ile Galatasaray, 1 milyar 250 milyon TL ile Trabzonspor ve 782.4 milyon TL ile Beşiktaş takip etti. Özellikle son 1 ayda Sarı-Lacivertli ekibin hisse senetleri büyük değer kazanmıştı. Analistler, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin beklentilerin sektör hisselerini pozitif etkilediğini bildirmişti.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ağustosta, Fenerbahçe yüzde 90.8’lik getiriyle açık ara en çok kazandıran spor şirketi olurken, yükseliş trendini de üst üste beş aya çıkarmıştı. Fenerbahçe’yi ağustosta yüzde 25’lik getiriyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 21.7’lik kazançla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve yüzde 1.7’lik değer kazancıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izlemişti. Kanarya bir anlamda Borsa’nın şampiyonu oldu.

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