Borsada en çok kazandıran kulüp Trabzonspor oldu

Bordo-Mavili kulübün hisseleri, yüzde 69.8'lik artışla Nisan ayında en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Son 4 aya bakıldığında da Trabzonspor'un hisseleri tam tamına yüzde 146'lık yükseliş gösterdi.

Fırtına’nın yeşil sahadaki başarılı performansı, ekonomik anlamda da karşılık buluyor. Trabzonspor kazandıkça, borsadaki yatırımcısı da kazanıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 69.8’lik artışla Nisan ayından yatırımcısına en fazla getiri sağlayan spor şirketi oldu.

Beşiktaş ve Fener kaybetti

Kovid-19 konusundaki olumlu haberlerin pozitif etki gösterdiği vurgulanırken, Trabzonspor’un geçen ay yüzde 17.5 ile Fenerbahçe, yüzde 16.2 ile Galatasaray ve yüzde 9.7 ile Beşiktaş takip etti. Ocak-Nisan arasına bakıldığında ise Trabzonspor hisseleri büyük patlama yaptı. Söz konusu dönemde Bordo-Mavili kulüp yatırımcısına tam yüzde 146.5 kazandırdı. Galatasaray yüzde 27 ile Fırtına’yı izlerken, 4 aylık dönemde Fenerbahçe hisseleri yüzde 28.9, Beşiktaş ise yüzde 12.7 oranında değer kaybetti.

(Fanatik)