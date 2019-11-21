'Bonservisim elimde tekliflere bakıyorum'

AKŞAM ÖZEL RÖPORTAJ - HALUK KESİM

G.SARAY’DAN, Malaga’ya gittikten sonra sakatlık nedeniyle forma şansı bulamayan Cenk Gönen, Lig Radyo’da, Haluk Kesim’e konuştu:

“G.Saray’dan Malaga’ya 3 senelik proje olarak gitmiştim ama omuzumdan sakatlandım. Ameliyat oldum. 1 sene sürdü tedavim. Omuzum iyileşti ama Malaga’nın ekonomik durumu bozuldu. Ben de takımın en yüksek maaş alan futbolcularından biriydim. 6 ay ödeme yapamadılar. Kulübe ihtar çektim, Ağustos’un 27’sinde tek tarafl ı fesih yaptım. Şu an bonservisim elimde ve yurt içinden ve dışından gelen teklifl eri değerlendiriyorum. Artık ustalık dönemindeyim ve fayda sağlayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum. La Liga’ya Rüştü’den sonra giden ikinci Türk kaleci olma gururunu yaşadım. Ancak bir talihsizlik yüzünden zor dönem geçirdim. Şükür şu an çok iyiyim ve çalışıyorum. Malaga-Barcelona maçında kadrodaydım. Messi’ye karşı oynayamadım ama aynı koridordaydım. İnanılmaz bir duygu.”

MİLLİ TAKIM ÇOK İYİ

CENK Gönen, Milli Takım’ın durumunu şöyle yorumladı: “Çok iyi bir jenerasyon yakaladık Milli Takım’da. Çok mutluyum, gidebildiğimiz için bunun. Süreklilik haline gelmesini temenni ediyorum. Her kupaya direk gidebilecek bir takım yaratılıyor gibi. Öyle bir jenerasyon yakalandı. İnşallah böyle devam eder. Her kupaya katılan ve hedefleri gruptan çıkan bir milli takım oluruz.