Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8097
  • 6,4557
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Hatem Ben Arfa, eski kulübü Nice'e dönebilir

Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Hatem Ben Arfa, eski kulübü Nice'e dönebilir

Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Hatem Ben Arfa, eski kulübü Nice'e dönebilir

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu idda edilen Hatem Ben Arfa için yeni bir idda geldi, Fransız futbolcunun eski kulübüne yakın olduğu bildirildi.

32 yaşındaki Fransız futbolcu birçok takımla görüştü ve son olarak Fransa basınında yer alan haberlerde eski takımı Nice ile transfer görüşmeleri yaptığı bildirildi.

France Football'un haberine göre Nice'in milyarder yeni sahibi Jim Ratcliffe, transfer piyasasında ses getirmek amacıyla Ben Arfa transferine sıcak bakıyor.

ÖNCELİĞİ İTALYA YA DA İSPANYA

Öte yandan France Football'dan Nabil Djellit, "Şu anda Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye katılmak gibi bir niyeti yok. Önceliği Serie A veya La Liga" bilgisini paylaştı

Rennes'le olan sözleşmesi biten Ben Arfa, geçtiğimiz sezon 41 maça çıktı ve 9 gol, 6 asist ile oynadı. 

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
<p>Ağustos ayında hasadı yapılan, büyüklüğü ve tadıyla ünlü Diyarbakır karpuzu, tezgahtaki yerini al

Kafasında Karpuz Taşıyan Adam

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BD'nin gizli uzay aracı X-37B rekor kırdı

Kraldan aşk paylaşımı! Dünya bu pozları konuşuyor