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  • 12 Mayıs 2020 Salı 20:55
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 20:56

Bonservisi elinde... Fenerbahçe'de gündem Arajntinli stoper

Bonservisi elinde... Fenerbahçe'de gündem Arajntinli stoper

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Sezonun sona ermesiyle birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis Palomino için ikinci bir görüşme yaptı.

Sarı-lacivertilerin son iki sezonda en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan savunma için yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe, daha önce temas kurduğu isimlerden Palomino ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. 

BONSERVİSİ ELİNDE

Yönetimin 3 sezondur formasını giydiği Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper için menajeriyle masaya oturdu. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde olacağı için yıllık ücretini yüksek tuttuğu; Fenerbahçe'nin ise bu konuda pazarlık yaptığı iddia edildi. Palamino, bu sezon 28 resmi maçta forma giydi. (A Spor)

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