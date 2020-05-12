Bonservisi elinde... Fenerbahçe'de gündem Arajntinli stoper

Sarı-lacivertilerin son iki sezonda en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan savunma için yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe, daha önce temas kurduğu isimlerden Palomino ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Yönetimin 3 sezondur formasını giydiği Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper için menajeriyle masaya oturdu. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde olacağı için yıllık ücretini yüksek tuttuğu; Fenerbahçe'nin ise bu konuda pazarlık yaptığı iddia edildi. Palamino, bu sezon 28 resmi maçta forma giydi. (A Spor)
Sezonun sona ermesiyle birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis Palomino için ikinci bir görüşme yaptı.
Galatasaray, saat 19:05'te sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kazanılan kazanılan şampiyonluğa göndermede bulundu.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.