Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli

Öncelikle sezon sonu sözleşmesi bitecek isimleri gündemine alan sarı-kırmızılıların Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Yapılan telefon görüşmesinin ardından tarafların mart ayında Milano'da bir araya gelmek üzere randevulaştığı belirlendi.
KORONAVİRÜS KABUSU NEDENİYLE TRANSFER YATTI
Takvim'de yer alan habere göre Avrupa'da başta İtalya olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu nedeniyle bu kritik görüşme gerçekleştirilemedi. Alınan bilgilere göre bu zirve yapılsaydı ve olumlu geçseydi Bonaventura'nın menajeri Mayıs ayı başında İstanbul'a gelecekti.
YENİ HAMLE YAPILACAK
Galatasaray yönetimi her şeyin normale dönmesinin ardından transfer için yeni bir hamle yapacak. Orta alanın ortasında görev yapan Bonaventura ile Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği de ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu 13 kez İtalya formasını terletti. Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Giacomo Bonaventura 2 gol attı. İtalyan yıldız 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.
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Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.
Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.
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Gelecek sezon için stoper bölgesine mutlaka transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle sözleşmesi sona eren isimlere yönelen Sarı-Lacivertliler, Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli'yi de listesine ekledi. Ayaklarını çok iyi kullanabilen Fransız savunmacı, ön liberoda da görev alabiliyor.
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.