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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 09:58
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 10:31

Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli

Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli

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Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.

Öncelikle sezon sonu sözleşmesi bitecek isimleri gündemine alan sarı-kırmızılıların Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Yapılan telefon görüşmesinin ardından tarafların mart ayında Milano'da bir araya gelmek üzere randevulaştığı belirlendi.

KORONAVİRÜS KABUSU NEDENİYLE TRANSFER YATTI

Takvim'de yer alan habere göre Avrupa'da başta İtalya olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu nedeniyle bu kritik görüşme gerçekleştirilemedi. Alınan bilgilere göre bu zirve yapılsaydı ve olumlu geçseydi Bonaventura'nın menajeri Mayıs ayı başında İstanbul'a gelecekti.

YENİ HAMLE YAPILACAK

Galatasaray yönetimi her şeyin normale dönmesinin ardından transfer için yeni bir hamle yapacak. Orta alanın ortasında görev yapan Bonaventura ile Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği de ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu 13 kez İtalya formasını terletti. Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Giacomo Bonaventura 2 gol attı. İtalyan yıldız 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.

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Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli
Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli

Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli

Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.

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Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.
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