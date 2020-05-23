Boluspor'da ikinci koronavirüs test sonuçları da çıktı

Boluspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular ile kulüp görevlilerine ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı ve sonuçların belli olduğu duyuruldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Necip Çarıkcı, teknik direktörümüz Fırat Gül ve yardımcıları, profesyonel futbol takımı oyuncularımız, idari ve destek ekibi çalışanlarımıza yapılan ikinci Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Koronavirüs salgınına karşı fedakarca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz."
Açıklamada, kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular ile kulüp çalışanlarının Ramazan Bayramı sonrasında yeniden Kovid-19 testinden geçirileceği de belirtildi.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Younes Belhanda'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Hem Alanyaspor hem de Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yola devam ediyor. Bu nedenle Ali Koç, resmi temas kurmak için kupanın tamamlanmasını bekliyor. Ardından çok büyük ihtimalle Temmuz'da Erol Bulut dönemi resmen başlayacak.
Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.
Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.