Bologna, Adem Ljajic'i istedi ama Fikret Orman transfere izin vermedi

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan teklif var. Transfer döneminin başında 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi Torino'dan alınan 27 yaşındaki futbolcuya İtalyanların aşkı bitmiyor.
Birçok Serie A ekibiyle adı anılan Ljajic'e Bologna yeni bir teklifle geldi. Çizme ekibi, oyuncu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu teklif Başkan Fikret Orman tarafından kabul görmedi.
Ligin başlangıcına kısa bir süre kala kadro dengelerini bozmak istemeyen Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sistemine uygun olarak Ljajic'in yanına 10 numara arayışlarını sürdürüyor.
(Sabah)
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.
Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.
Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.
Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.