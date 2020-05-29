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  • Bolivyalı futbolcu Roman Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüsten hayatını kaybetti
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 17:11
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Bolivyalı futbolcu Roman Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüsten hayatını kaybetti

Bolivyalı futbolcu Roman Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Bolivya 2. Lig ekiplerinden University of Trinidad'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Deibert Frans Roman Guzman, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Tüm dünya koronavirüs salgınının etkilerini yaşarken son dönemde Güney Amerika'da virüsün etkileri artmaya başladı. Özellikle Brezilya Başbakanı Bolsonaro'nun önlem almadan ülkeyi yönetmesi tepki çekerken kahreden bir ölüm silsilesi haberi ise Bolivya'dan geldi.

BABASI, AMCASI VE KENDİSİ…

İkinci Lig takımı University of Trinidad'ın oyuncusu Roman Guzman, Corona virüsle olan savaşını kazanamadı ve 25 yaşında vefat etti.

Kısa süre önce Guzman'ın babası ve amcasını da yine koronavirüsten dolayı yaşamını yitirmişti.

3 isim de Bolivya'da en çok koronavirüs görünen bölgelerden olan Beni'de yaşıyordu.

(Fanatik)

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