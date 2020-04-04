Bölgesel Amatör Ligi'ne yeni öneri

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. Mücadeleler, gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların ardında tekrar oynanacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6’ncı Grup’ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü Basın Sözcüsü Gökkaya, sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Gökkaya, "Ülkemizi tesir altına alan ve her geçen gün etkisini gösteren Covid-19 virüsü maalesef ki hem ülkemizi etkilemiş ve bunun akabinde de spor müsabakalarını etkileyerek normal seyrinden çıkartarak liglerin ertelemesini ve uzamasını beraberinde getirmiştir. Bu denli hassas bir dönemde ciddi bir sportif rekabetten bahsetmek imkansızdır. Birçok takımın şampiyonluğa oynadığı BAL’da, liglerini şampiyon bitiren takımların yeterli görülmeyip play-off oynatılması özellikle böylesine hassas bir dönemde ciddi sorunlar teşkil edecektir. Bunu baz alarak kalan 4 maçın ligler başladıktan sonra bitirilip 11 grup şampiyonun direkt olarak 3. Lige alınması en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.
Bölgesel Amatör Lig’lerde 153 takımın mücadele ettiğini hatırlatan Gökkaya, “Maalesef ki hiçbir ciddi yaptırımı olmayan ve neredeyse profesyonel lig seviyesinde paraların harcandığı, birçok kitleyi peşinde sürükleyen ve binlerce taraftarı bulunan camiaları dikkate almak gerekir. Bu takımların önemsenmesi, bizim gibi düşünen birçok kulübümüze de yön vereceğini düşünmekteyiz. Geldiğimiz bu noktada maalesef ki birçok takım, ellerinde yaptırım gücü olmadığı için art niyetli birçok oyuncu tarafından zor durumda bırakılmakta ve ekonomik olarak zor zamanlar geçirmektedir. Konunun ciddiyeti ve önemi bizim ve bizler gibi düşünen onlarca kulübün görüşü olarak kabul etmenizi bekliyoruz. Yaşanan bu konuların hem kulüplerimizi hem de yönetici karmasını çok ciddi anlamda zorlamakla beraber bunları kendine fırsat çıkaran bazı kesimlere de ciddi pay çıkarttığını gözlemliyoruz” dedi.
Leicester City'de forma giyen milli futbolc Çağlar Söyüncü beIN Sports'a konuştu. Söyüncü, yaptığı açıklamada 2019 yazında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'den de bahsetti ve "dünyanın en pahalı stoperinin yerinde oynuyorum" dedi.
İspanyol devi FC Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.
İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.
Beşiktaş Yönetimi ile Dorukhan Toköz arasında 'yeni sözleşme' krizi çıktığı iddialarını siyah beyazlı futbolcu yalanladı.
Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Koronavirüse yakalanan ve günlerdir karantinada olan Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini'den kötü haber geldi.