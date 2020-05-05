Bogdanovic, EuroLeague'de son 10 yılın takımına seçildi

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Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı

Fener'den Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam Fener'den Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste... Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste... Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.

Karar zirvesi bugün Karar zirvesi bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.

AKŞAM Özel Röportaj: Efsane ateşi Kıbrıs'ta yandı AKŞAM Özel Röportaj: Efsane ateşi Kıbrıs'ta yandı Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”