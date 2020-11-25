Bogdan Bogdanovic resmi olarak Atlanta Hawks'ta

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Bogdan Bogdanovic'in, Sacramento Kings'in Atlanta Hawks'tan gelen dört yıllığı 72 milyon dolarlık kontrat teklifini karşılamama kararı almasıyla, resmi olarak Hawks'a katıldığı açıklandı.
Atlanta da sonrasında Bogdanovic'in takıma katılacağını doğrulamış olsa da, şartlar resmi olarak açıklanmadı.
Bogdanovic geçtiğimiz Pazar gününde Hawks'ın teklifini imzalamıştı ve Sacramento'ya bu kontratı karşılayarak kendisini tutup tutmayacağına karar vermesi için 48 saatlik bir süre vermişti. Teklifi karşılamayı reddeden Sacramento, 28 yaşındaki oyuncu için herhangi bir karşılık almayacak.
Bogdan, sosyal medya hesabında yeni gelişmeyle ilgili şu ifadelerde bulundu:
"Beni bu denli sevgiyle karşıladığı için Sacramento Kings'e çok teşekkür ederim. Taraftarlara ve şehre, beni samimi bir şekilde karşıladıkları ve her zaman destekledikleri için teşekkür ederim!!"
Wojnarowski'ye göre Sacramento'nun kararı, genel menajer Monte McNair'in kadro esnekliğini sürdürme arzusundan ve takımın 2020 Draftı'nda Tyrese Haliburton'ı seçmesinden ötürü gerçekleşti.
Kings, ölü sezonun başlarında Bogdanovic'i Milwaukee Bucks'a takas etmeye çalışmış, ancak bu imza-ve-takas işlemi başarısız olmuştu. NBA'in, iki takım arasındaki bu başarısız anlaşmayla ilgili bir soruşturma başlattığı bildirilmişti.
Bogdanovic, geçtiğimiz sezon oynadığı 61 maçta uzak mesafeden %37 isabetle 15.1 sayı ortalaması yakalamıştı. Halihazırda Danilo Gallinari, Rajon Rondo ve Kris Dunn'ı ekleyen yenilenmiş Hawks kadrosunda, Bogdan takımın son ölü sezon hamlesi oldu.
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