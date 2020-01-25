Boğaz'ın Maradonası

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ
FENERBAHÇE’NİN 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu ortaya koyduğu futbolla hala hayranlık uyandırıyor. Rusya’nın soccer.ru sitesi onun için kaleme aldığı yorum-haberde şu ifadelere yer verdi: “Geçen Mayıs ayında emekli olacaktı ancak Fenerbahçe onun planlarını değiştirdi. 24 yıllık kariyerinde birçok takımda oynadı. Fenerbahçe’de kaptanlık bandını takıyor ve hala takıma yardım ediyor. Türk Milli Takımı’nda da görev yapıyor. Muhtemelen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da Türkiye’nin kadrosunda yerini alacak.
TEKNİĞİ HALA YERİNDE
Emre 39 yaşında olmasına karşın enerjiyle dolu ve 90 dakikayı çıkartabilecek kapasitede. En önemlisi sahanın kahramanı. Elbette Boğaziçi’nin Maradonası bu sezon rolünü biraz değiştirdi. Artık çok değil, akıllı oynuyor . Emre’nin sihirli bir sol ayağı var. Şutları güçlü ve Arjantin efsanesi Maradona’yla kıyaslanan tekniği hala yerinde. Ayrıca muazzam bir deneyim ve aynı derecede muazzam bir otorite. UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı kazanmış, EURO 2008 ve 2002 Dünya Kupası’nda bulunmuş bir yıldız. Türkiye’de 5 kez şampiyonluk yaşamış, İtalya Kupası’nı almış bir deneyim.”
BU KARİYERE BU YAKIŞIR
Fatih Terim’in onun için kullandığı, “Çok yetenekli oyuncu gördüm ama Emre farklı” sözlerinin de hatırlatıldığı haberde, “Mükemmel top kullanma yeteneği, zeka, mücadele… Bu özellikleri, Emre Belözoğlu’nu Türk futbol tarihinin en büyük orta saha oyuncularından biri yaptı. Böyle bir oyuncunun Avrupa kariyeri ırkçı saldırılar nedeniyle mahvoldu. Belki büyük şampiyonluklar, madalyalar kazanabilirsiniz ancak neredeyse 40 yaşında Avrupa Şampiyonası’nda onun olabileceğini konuşmak... Böyle parlak bir kariyere sahip oyuncuya layık bir son” ifadesine yer verildi.
DAĞISTAN GÖÇMENİ
HABERDE Emre Belözoğlu ile ilgili şu ilginç ayrıntıya da yer verildi: “Emre’nin ataları Lezgin Türkleri’nden ve Dağıstan göçmeni. Kafkas savaşı sırasında Şeyh Şamil’in tutuklanmasından sonra ‘Belez’ olarak bilinen ataları, Türkiye’ye göç etmiş.
ALTAY BAYINDIR: BASİT, KİBAR, BİLGE
SOCCER.RU haberinde Fenerbahçe kalecisi Altay’ın, Emre Belözoğlu ile ilgili şu sözlerine de yer verdi: “Ben henüz doğmadan o oynuyordu. Avrupa Kupası kazandığında henüz okula gitmiyordum. İlkokuldayken Türk Milli Takımı’nın kaptanıydı. Şimdi onunla aynı takımda oynuyorum ve benim kaptanlığımı yapıyor. Basit, kibar, bilge…”
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