Boca Juniors'ın ardından River Plate de Mauricio Isla'nın peşinde

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.

Yeni hocayı Emre buldu: Başkanım takımın başına onu getirelim Yeni hocayı Emre buldu: Başkanım takımın başına onu getirelim Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.

Terim'e dert yandılar: Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor Terim'e dert yandılar: Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.

Obra'dan Fenerbahçe yönetimine baskı Obra'dan Fenerbahçe yönetimine baskı Yeni sezonda takımının başında kalmak isteyen başarılı çalıştırıcı, menajeri üzerinden Sarı-Lacivertli Yönetime baskı yapıyor. Kısa süre içinde ise kritik görüşmenin yapılması bekleniyor.

Fener'e ilaç gibi transfer! Agresif, hızlı, teknik... Fener'e ilaç gibi transfer! Agresif, hızlı, teknik... Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezonun ilk transfer hedefi olarak bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Villarreal'in gözden çıkardığı Arjantinli savunmacı Ramiro Funes Mori'yi kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak. 29 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

Umut Meraş bombası! Daha önce anlaşma sağlanmış, transfer son anda yatmıştı Umut Meraş bombası! Daha önce anlaşma sağlanmış, transfer son anda yatmıştı Gelecek sezon takıma kaliteli yerli transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, geçen sezon anlaşma sağladığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği Umut Meraş için bir kez daha harekete geçiyor. Başarılı sol bek için ocak ayında Galatasaray da Le Havre'nin kapısını çalmıştı.