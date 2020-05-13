Boateng'in menajerinden Beşiktaş'a müjde

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, 6 karşılaşmada görev yapıp 2 gollük performans ortaya koymuştu. Kara Kartal’dan yarım dönem için 350 bin Euro kazanan ve yapılan anlaşma gereği eğer ilk 11’de 10 mücadelede görev yaparsa kontratı 1 yıl daha uzayacak olan Ganalı hücum oyuncusunun kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklama geldi. Yıldız futbolcunun Türkiye temsilcisi Utku Cenikli, FANATİK’e yaptığı bildiride, “Kevin, Beşiktaş’ta forma giymekten dolayı çok mutlu. Kısa sürede Türkiye’ye alıştı. Hem bir birey olarak Türkiye’de yaşamaktan hem de profesyonel bir futbolcu olarak Beşiktaş’ın formasını giymekten dolayı çok sevinçli. Liglerle alakalı tarih verilse de şu anda kesin olarak belli olan bir durum yok. Boateng gibi birçok futbolcu var. Ligler oynanmazsa durumları belirsiz” dedi.
Henüz görüşme olmadı
Beşiktaş Yönetimi’yle henüz resmi bir temasta bulunmadıklarını söyleyen Cenikli, “Boateng dünya çapında önemli bir isim. Yapılan sözleşmeye göre 10 maçta ilk 11’de forma giyerse kontratı otomatik olarak uzayacak. Yarım dönemlik süreçte maaşı 350 bin Euro’ydu. Kontratı devam ederse maaşı 1.7 milyon Euro’ya çıkacak. Ancak kendisinin bir süperstar kaprisi yok. Koronavirüs etkisi sebebiyle kulüplerin ekonomik durumları ortada. Makul ve mantıklı bir adam. Yönetimle konuşup orta yolu bulabileceğimize inanıyorum” sözlerini sarf etti.
(Fanatik)
ngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.
Beşiktaş'ın efsane kadrosunun istikrar abidesİ Kadir Akbulut, o dönemleri AKŞAM'a anlattı: “Başarı ve istikrarın devam etmesinde en büyük etken Başkan Süleyman Seba'ydı. Bizim çok kez arkamızda durdu. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde bizim yanımızda oldu. Saha içinden geldiği için halden anlıyordu. Böyle olunca da başarılar geldi.”
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzunca süredir peşinde olduğu Kwadwo Asamoah transferinde sona geldi. İtalyan ekibinden bonservisini alması beklenen başarılı sol bek, imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Muslera Boca Juniors'dan gelen transfer tekliflerine böyle cevap verdi: “Daha önce bazı kulüplerden teklifler geldi ancak kontratım bulunan Galatasaray bunları her zaman reddetti. Boca harika bir kulüp ama benim Galatasaray'da çok fazla zaman geçirme olasılığım yüksek.”
Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Boateng'in menajeri önemli açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan hükümeti ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu iddia edildi. Newcastle United'ın Prens Selman'a satışı veto yiyebilir. Suudiler ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu belirtilen belgeler, lig yönetimine iletildi!
Mohamed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu ve Siyah-Beyazlılar'ın kararını da açıkladı.