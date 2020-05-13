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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:01
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:01

Boateng'in menajerinden Beşiktaş'a müjde

Boateng'in menajerinden Beşiktaş'a müjde

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Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Boateng'in menajeri önemli açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, 6 karşılaşmada görev yapıp 2 gollük performans ortaya koymuştu. Kara Kartal’dan yarım dönem için 350 bin Euro kazanan ve yapılan anlaşma gereği eğer ilk 11’de 10 mücadelede görev yaparsa kontratı 1 yıl daha uzayacak olan Ganalı hücum oyuncusunun kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklama geldi. Yıldız futbolcunun Türkiye temsilcisi Utku Cenikli, FANATİK’e yaptığı bildiride, “Kevin, Beşiktaş’ta forma giymekten dolayı çok mutlu. Kısa sürede Türkiye’ye alıştı. Hem bir birey olarak Türkiye’de yaşamaktan hem de profesyonel bir futbolcu olarak Beşiktaş’ın formasını giymekten dolayı çok sevinçli. Liglerle alakalı tarih verilse de şu anda kesin olarak belli olan bir durum yok. Boateng gibi birçok futbolcu var. Ligler oynanmazsa durumları belirsiz” dedi.

Henüz görüşme olmadı

Beşiktaş Yönetimi’yle henüz resmi bir temasta bulunmadıklarını söyleyen Cenikli, “Boateng dünya çapında önemli bir isim. Yapılan sözleşmeye göre 10 maçta ilk 11’de forma giyerse kontratı otomatik olarak uzayacak. Yarım dönemlik süreçte maaşı 350 bin Euro’ydu. Kontratı devam ederse maaşı 1.7 milyon Euro’ya çıkacak. Ancak kendisinin bir süperstar kaprisi yok. Koronavirüs etkisi sebebiyle kulüplerin ekonomik durumları ortada. Makul ve mantıklı bir adam. Yönetimle konuşup orta yolu bulabileceğimize inanıyorum” sözlerini sarf etti.

(Fanatik)

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