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Boateng yakın

Boateng yakın

Ganalı futbolcuyla Beşiktaş arasındaki görüşmelerde mutlu sona yaklaşıldı.

AKŞAM

SKY Sports’un haberine göre; Beşiktaş, Kevin Prince Boateng ile görüşme halinde. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Barcelona’da forma giyen yıldız futbolcunun yeni adresinin Türkiye olabileceği öne sürüldü. Boateng’in Siyah-Beyazlılar’la görüşmelere devam ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi. Ganalı golcünün Sassuolo ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sassuolo, onu satmayı hedefliyor. Ancak 32 yaşındaki forvetin bu sezon da kiralanabileceği belirtildi. Beşiktaş’ın teklifinin ise satın alma opsiyonlu kiralama olması bekleniyor.

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