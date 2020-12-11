Boateng: 'Lionel Messi Napoli'ye transfer olmalı'

Bir dönem Messi ile takım arkadaşlığı yapan Boateng, Arjantinli süper yıldız için sürpriz bir öneride bulundu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Kevin-Prince Boateng, Arjantinli süper yıldız Messi için sürpriz bir öneride bulundu.

Ganalı oyuncuya göre Messi, Maradona'ya saygısını göstermek için Barcelona'dan ayrıldığında Napoli'ye imza atmalı.

"HEMEN NAPOLI BAŞKANINI ARARDIM"

Boateng açıklamalarında; "Messi'nin Barcelona ile kontratı bittikten sonra Napoli'ye 'Ben geliyorum' demesi inanılmaz olurdu. Orada artık 10 numarayı vermiyorlar ama paradan ve her şeyden bağımsız sadece kalpten oynaması mükemmel olurdu. Keşke Messi'nin yerinde olsaydım, hemen Napoli Başkanı'nı ararım." dedi.

33 yaşındaki Boateng, 2018/2019 sezonunun ikinci yarında Messi ile beraber Barcelona'da oynadı.