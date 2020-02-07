Boateng: 'Gereken cevabı sahada vereceğim'

BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Kevin-Prince Boateng'ten mesaj var.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Kevin-Prince Boateng, şunları söyledi: “Medyada tabii bu tarz dedikodular çıkabiliyor. Ama bunun nereden çıktığını, neden olduğu çok önemli değil. Bunlar nereden çıktı çok bilmiyorum. Fioretina’da son iki maçta oynamadım. Oynama sebebim farklı bir sebepti. Ben gereken cevabı sahada vereceğim. Ve sahada konuştuğumda da yüzde yüz olduğumu herkese göstereceğim. İbrahim Tatlıses’in “Bitanem” şarkısını çok seviyorum. Bir tane kupa kaldırırsak bütün statta Türkçe şarkı söylerim.”