Boateng Beşiktaş'ta takımla ilk çalışmasına çıktı

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor maçını kazanan ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi. Beşiktaş'ın transferin son gününde Serie A takımı Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.
Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.
Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.
Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.
Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.