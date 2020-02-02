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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 13:49
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 14:38

Boateng Beşiktaş'ta takımla ilk çalışmasına çıktı

Boateng Beşiktaş'ta takımla ilk çalışmasına çıktı

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Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor maçını kazanan ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi. Beşiktaş'ın transferin son gününde Serie A takımı Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.

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Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı
Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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