Boateng: 1 gün işi bırakalım

Beşiktaş yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng, ABD'de George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından tekrar gündeme gelen ve dünyanın birçok noktasında eylemlerle dikkat çekilen ırkçılık sorunuyla ilgili konuştu.

AKŞAM

Beşiktaş’ın yıldızı Boateng, “Sadece bir gün, tüm siyahi sporcuların ve oyuncuların işlerini bırakmasını istiyorum. Nasıl olur? Belki George Floyd’un doğum gününde olabilir. Bunun nedeni siyahi topluluğu onurlandırmaktır. İtalya’da bana su attılar, ‘Belki üstündeki pislik gider’ dediler” ifadelerini kullandı.

ZOET’LE ANLAŞMA TAMAM

Bu arada BG Sports’ın haberine göre Beşiktaş, Jeroen Zoet ile anlaştı. Hollandalı kalecinin önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlılar’a imza atması bekleniyor.