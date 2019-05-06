BJK TV'de Güneş'e sert sözler! 'Korkakça hesap yaparsan o maçı alamazsın'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 2-0 kaybetti. Bu maçın ardından BJK TV'de maç sonunda Analiz programı izleyicilerle buluştu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organı BJK TV'de yorumncu pozisyonunda görev yapan Muhammed Tapan, derbi sonrası Şenol Güneş'i sert eleştirdi. Tapan ayrıca, Mirin transferine de yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 6 yıldır BJK TV'de yorum yaptığını dile getiren Muhammed Tapan, Şenol Güneş ile ilgili olay sözler söyledi ve deneyimli teknik adama yüklendi.

İşte Tapan'ın yorumları:

40 bin tanesinden biri bu kadroyu çıkarmazsa hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadroyla çıkarsan kendini inkar etmiş olursun. Beşiktaş bu maçı alırsa şampiyonluğun en büyük adayı olacaktı. 6 haftada kaybettiler mi? 18 puanı hangi beyinle aldı? Santrfor Burak, arkasında Adem Ljajic. Karşında Real Madrid ya da Barcelona yok. Rakip Ljajic'e çare arayacakken, hocam o hattı kesti. Burak ile Ljajic arasındaki bağlantıyı koparırsan Beşiktaş gidemez. Nitekim gidemedi. Korkakça hesap yaparsan o maçı alamazsın.

"Bülent Yıldırım Beşiktaş'ı ince ince doğradı"

Galatasaray'ın hakem draması vardı. Saha içine ineceksek... Bülent Yıldırım denilen zat, Beşiktaş'ı ince ince doğradı. Bütün ikili mücadelelerde Beşiktaş aleyhine faul verdi. Sen futbolculardan rol çalma. Adam gibi maçını yönet. Her işin içindesin. Beşiktaş kötü oynadı. Evet ilk yarı hiç yoktu. Hakem maçın önüne geçti. Sabaha kadar oyna, bu kadroyla yenme şansın yok.

"Mirin gibi yumuşak bir stoper görmedim"

Mirin sanki ayakkabıyla halı sahada maç oynuyor. Sana birisi Beşiktaş'ı anlatmadı mı? Her yenilen golde refakatçisin. Adam bir kere yere düşmedi. Vida'nın anası ağladı orada. Beşiktaş takımının stoperi böyle olmamalı. Rakip stoperler öyle miydi? Ben böyle yumuşak bir stoper görmedim.

Albayrak'a eleştiri: "Anlat içinde dert olmasın"

Abdürrahim Albayrak da maç sonrası konuşmuş. Canım benim, "Hakem iyi maç yönetti" demiş. Albayrak'ı tanırım. Dilinde sürekli ben konuşmayacağım diyor. Söyle gitsin dilinin altında ne varsa. Ne dersin varsa anlat, söyle yahu. Senin bildiğin bizim bilmediğimiz ne var? Anlat. İçine dert olmasın. Biz de bilelim."

(Ajansspor)