Bjelica'ya 1+3 yıllık teklif

AKŞAM
Sarı-Lacivertliler’de Başkan Ali Koç, Haziran 2021’de yapılacak seçim öncesinde teknik direktörlere yapılacak tekliflere dikkat ediyor. TRT Spor’un haberine göre; bu sebeple Nenad Bjelica ve diğer adaylarla yapılan görüşmelerde önerilen sözleşme süresi 1+3 yıl olarak belirtildi. Hırvat çalıştırıcıyla birçok kez Facetime üzerinden konuşan Başkan Ali Koç, Bjelica’ya da aynı şekilde teklifini sundu ve beklemeye geçti. Kanarya bu konuda, olumsuz bir durum yaşanmadan resmi olarak başka bir teknik adamla görüşmeyecek. Bundan sonra yapılacak sözleşme süresi tekliflerinde de 1+3 yıllık kontratlar önerilecek. Nenad Bjelica ise düşünmek için süre isterken, Ali Koç’a olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi.
MASKELİ VE MESAFELİ İDMAN
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sabah sahaya indi. Teknik heyetin maskeli olduğu görüldü. Futbolcular 4’lü gruplar halinde çalışırken, mesafeli düz koşu yaptı. Oyuncular Samandıra’da farklı soyunma odalarını tercih etti. Birçok futbolcu evden araçlarıyla gelip, idmanını yapıp tekrar eve döndü. Bazı oyuncular duşlarını evlerine gidip yaptı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”
Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”
Hollandallı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'da ispatlayacağı şeyler olduğunu söyledi: “Ajax ile kiralık sözleşmem bitince Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalıyım.”
İngiltere'de forma giyen futbolcular, Premier Lig'in devam etmesi halinde koronavirüs sigortası talep etti. Lig yönetimi cuma günü son kez görüşecek ve lig hakkındaki kararını verecek.
Ligue 2'de Lorient forması giyen ve adı Beşiktaş'la anılan Fransız Jimmy Cabot açıklamada bulundu.
Radyospor'a konuşan Riera, AKŞAM gazetesinin duyurduğu, “Hasan Şaş ve Davala yeni sezonda yok” haberi üzerine bir açıklamada bulundu.