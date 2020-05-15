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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 09:59
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 09:59

Bjelica'nın Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu

Bjelica'nın Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu

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Fenerbahçe'de adaylar arasında olan Bjelica'da 1.5 milyon euroluk fark bulunduğu bildirildi. Gelinen noktada Hırvat teknik adam, 3 milyon euro talep edince rota daha uygun isimlere çevrildi.

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor. En güçlü adaylardan biri de Nenad Bjelica idi. Kısa süre önce Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam ile yapılan görüşmeler olumlu devam ederken mali konular çıktı.

Başlangıçta Bjelica için para ikinci plandaydı. Fenerbahçe gibi büyük bir takımı çalıştırmanın kariyeri için önemli olduğunu ifade ediyordu.

Fark ortaya çıktı!

Ancak gelinen noktada Hırvat çalıştırıcının istediği ücret ile yönetimin önerdiği ücret arasında ciddi bir fark bulunuyor. Bjelica’nın sarı-lacivertlilerden ilk olarak 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe ise 1.5 milyon euroya çıkabileceklerini iletti.

Bjelica’nın 3 milyon eurodan görüşmelere başlamasının ardından doğal olarak rota ekonomik açıdan daha uygun olan isimlere döndü.

Ayrıca Başkan Ali Koç’un ilk etapta görev süresi sonuna kadar anlaşma imzalamak istemesinden farklı olarak Hırvat çalıştırıcı daha uzun süreli bir anlaşma talep ediyor. Başkan Koç bir yıllık anlaşma önerirken Bjelica’nın en az iki yıllık bir sözleşme istediği öğrenildi. Bu nedenle iki taraf arasında yapılan görüşmeler durdu.

(Fanatik)

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İşte Bjelica'nın istediği maaş

İşte Bjelica'nın istediği maaş

Fenerbahçe'de adaylar arasında olan Bjelica'da 1.5 milyon euroluk fark bulunduğu bildirildi. Gelinen noktada Hırvat teknik adam, 3 milyon euro talep edince rota daha uygun isimlere çevrildi.

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