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  • 26 Nisan 2020 Pazar 08:00
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 09:50

Bjelica: "Para değil kariyer önemli"

Bjelica: "Para değil kariyer önemli"

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Fenerbahçe'nin gündeminde olan Nenad Bjelica, Arap ve Çin kulüplerinden teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi. Bjelica, “Para değil kariyer önemli” dedi.

AKŞAM

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sportsfinding.com’a yeni bir röportaj verdi. Geleceğiyle ilgili konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Arap ve Çin kulüplerinden teklifler vardı ama benim için para değil kariyer önemli. Hırvatça, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Almanca ve Lehçe konuşuyorum. Bu bana bazı kapıları açar diye düşünüyorum. Önceliğim İtalya, İspanya ve Almanya” dedi. Hırvat çalıştırıcı, Dinamo Zagreb’ten neden ayrıldığını da şu sözlerle açıkladı: “Elimden geleni yaptım. Takımı ve oyuncuları bireysel olarak geliştirmeye çalıştım. Sonra kulüple sözleşmeyi feshetmek için bir anlaşmaya vardık. Kulüp, bir ültimatom yayınladı ve bu kararı aldık.” Bijelica, 18 puan farkla liderken takımdan ayrılmıştı. Hırvat çalıştırıcı hafta içi yaptığı açıklamada, ‘5 büyük lig dışında başka bir ligdeki büyük bir takımda çalışabilirim’ demişti.

ÖNCELİĞİ İTALYA

Hırvat basını Bjelica’nın önceliğinin İtalya’da bir takım çalıştırmak olduğunu öne sürdü. 48 yaşındaki çalıştırıcının asıl hedefinin ise Devler Ligi’nde oynayabilecek bir takımı yönetmek olduğu vurgulandı.

Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sinyali

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