Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.

Bjelica'ya Fenerbahçe'deki baskıyı anlattığını kaydeden Hırvat hoca, "Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe teknik direktörü olmak çok farklı. Nenad Bjelica ile 2 kez konuştum, ona Fenerbahçe'ye giderse çok baskı altında olacağını söyledim. Bjelica kendisi de söyledi, 2 defa başkanla konuştu. Son durumu ne, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



Stjepan Tomas, Bjelica ile Konyaspor - Fenerbahçe maçını birlikte izlediğini ve Hırvat hocanın, "Fenerbahçe'de elektrik görmedim" ifadesini kullandığını belirtti.

Stjepan Tomas, "Bana Lech Poznan'da çalıştığını ve baskıya alışık olduğunu söyledi ama ben Dinamo Zagreb, Lech Poznan ve İtalya arasında çok fark olduğunu söyledim. O hazır, biliyor. Onunla beraber biz Konya - Fenerbahçe maçı da izledik, analiz yaptık. Orada kendisi, Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, atmosferin nasıl olduğunu fark etti. 'Biliyorum Türkiye ne demek, lig ne demek, Türk oyuncuları gördüm, mentaliteyi gördüm' dedi. Fenerbahçe'de bir elektrik görmediğini söylemişti." diye konuştu.

30 MAYIS'TA KUPA 12 HAZİRAN'DA LİG

Hırvatistan'daki durumu anlatan Tomas, "Hırvatistan iyi durumda şu an. 15 Mart'ta buraya geldim. Şu an burada hasta ve ölüm sayısı çok az. Bugün federasyon karar aldı, 30 Mayıs'ta kupa, 12 Haziran'da lig başlayacak" dedi.

Evde oturduğunu da vurgulayan Tomas, "Şu an tatil yapıyorum, maçları izliyorum. Antalya'dan ayrıldıktan sonra bir süre İtalya'da kaldım, Atalanta'yı takip ettim. Şimdi evde oturuyoruz, çocuklarla vakit geçiriyoruz, eski maçları takip ediyoruz" diye konuştu. (Sporx)