Bizim için iyi oldu

Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Trabzon’da çalışmalarına devam eden başarılı oyuncu “Futbol oynamayı çok özledim. Her şey inşallah normale döndüğünde, tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. Avrupa Şampiyonası’nın ertelenmesi ise hem bizim, hem takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımız dönmüş olacak” ifadelerini kullandı.