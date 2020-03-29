Bizi Valencia maçı etkiledi

AKŞAM
Fenerbhaçe Beko’da 1 sporcu, 1 teknik kadro ve 2 de idari çalışan olmak üzere 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Konuyla ilgili Sarı-Lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu yaşanan süreci değerlendirdi. Milli basketbolcu yaşadıkları süreçte Valencia maçının etkilerinin çok büyük olduğu söyledi: “Oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz, takım olarak da Valencia maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz.
HERKES HASTALANDI
Benim testim negatif çıktı, bende herhangi bir problem yok. Sezonun en önemli maçlarında hastalıklar geçirdik. Ateşlenme oldu, serum yiyen oldu, evde yatan oldu, idmana gelemeyen oldu. Son bir ayda takımdaki herkes sırayla hasta oldu diyebilirim.”
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye yatırıldığı eşi Işıl Reçber tarafından açıklandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.
Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois hakkında konuştu.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı.