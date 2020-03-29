Bizi Valencia maçı etkiledi

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz, takım olarak da Valencia maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz” dedi.

AKŞAM

Fenerbhaçe Beko’da 1 sporcu, 1 teknik kadro ve 2 de idari çalışan olmak üzere 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Konuyla ilgili Sarı-Lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu yaşanan süreci değerlendirdi. Milli basketbolcu yaşadıkları süreçte Valencia maçının etkilerinin çok büyük olduğu söyledi: “Oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz, takım olarak da Valencia maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz.

HERKES HASTALANDI

Benim testim negatif çıktı, bende herhangi bir problem yok. Sezonun en önemli maçlarında hastalıklar geçirdik. Ateşlenme oldu, serum yiyen oldu, evde yatan oldu, idmana gelemeyen oldu. Son bir ayda takımdaki herkes sırayla hasta oldu diyebilirim.”