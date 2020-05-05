Kulüpten yapılan açıklamada, Amiens'in 38 maçın 28'ini oynadığı ve "adaletsiz" bir şekilde Ligue 2'ye düşürüldüğü savunuldu.
Profesyonel Futbol Ligi'ne (LFP) kararı gözden geçirmesi çağrısı yapılarak, Ligue 1'in küme düşme olmadan gelecek sezon 22 takımla oynatılması talep edildi.
Bu hedefle imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, taraftarlardan kampanyaya katılmaları istendi.
İnternet üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 6 binden fazla imza toplandı.
Fransa'da salgın nedeniyle sezon sonlandırılarak ve Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.
Rumen takımlarından Steaua Bükreş Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni statları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi ancak karşılarına ordu çıktı.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya yaptığı sözlü teklifte 1+3 yıllık sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, Sarı Kırmızılı ekibin transfer gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş için övgü dolu sözler sarf etti. 25 yaşındaki futbolcuyu Belhanda ile kıyaslayan Prekazi, "Galatasaray'a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasaray müthiş bir oyuncu alıyor" dedi. Galatasaray'ın Belhanda'nın 11'de oynadığı maçlarda bir eksik oynadığını dile getiren Cevad Prekazi, "Belhanda ne zaman 11'de Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça. Ne koşuyor, ne top alıyor, ne mücadele ediyor. Hep saklanıyor. Bana göre sıfır bir futbolcu." şeklinde konuştu.
Sezon başında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Carlos Kameni açıklamalar yaptı. 36 yaşındaki kaleci transferinden ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirdi.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.