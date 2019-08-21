İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi: Biz oynatalım siz satın

Bu sezon 1 dakika bile şans bulamayan Cenk için Başkan Orman, “Bize kiraya verin, oynatalım, değer kazansın” önerisini yaptı. Görüşmeler olumlu ilerliyor.

Akşam

İki sezon önce Beşiktaş’tan 22 milyon ound’a Everton’a giden Cenk Tosun, yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeye çok yakın. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda Cenk Tosun’un geri dönmesi için Everton kulübüyle görüşmeler yapan Başkan Fikret Orman’ın, İngilizler’i ikna ettiği ve detayların konuşulduğu öne sürüldü. Everton’a, “Cenk iyi bir golcü ve sizde şans bulamıyor. 2 maçta 1 dakika bile oynamadı. Bize verin, oynatalım, değer kazansın. O zaman satışı daha kolay olur” teklifi yaptığı bildirildi. Beşiktaş’ın önerisinde Cenk için bir kiralama bedeli yok ancak ücretinin yarısını Beşiktaş ödeyecek. Dailypost. co.uk da Beşiktaş’ın Cenk Tosun için Everton’la görüşmeler yaptığını doğruladı.

ALTERNATİFİ MOUNİE-NİASSE

Londra’da bulunan Başkan Fikret Orman’ın sadece Cenk değil Huddersfield takımında forma giyen 24 yaşındaki Steve Mounie için de nabız yokladığı bildiriliyor. Bu sezon İngiliz ekibinde fazla şans bulamayan Mounie’nin transfer olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. Beninli oyuncu geçen sezon 32 maçta bin 820 dakika sahada kalmasına rağmen 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Bu sezon da yedek kalan golcü, sezonun ilk maçında sadece 7 dakika oynadı. Everton’ın diğer şans bulamayan golcüsü Omar Niasse de Beşiktaş’ın ilgilendiği golcüler arasında.

Medel sabırsız

KARTAL’IN Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle’den ilginç açıklamalar: Garry Medel bize 2 yıl içinde geleceğini söyledi ama biz bunun daha erken olmasını umuyoruz. Kendisiyle her zaman konuşuyoruz. Şili’de daha farklı bir seviye elde edeceğini düşünüyorum. O da bunun için sabırsızlanıyor. O da Catolica’da bazı ünvanları yakalamanın zamanının geldiğine inanıyor ama bu arzusuna rağmen en iyi koşullarda gelmek istiyor.