'Biz finale hazırız'

AKŞAM
BESOCCER’A konuşan TFF yöneticisi Hamit Altıntop, “Geçtiğimiz yıl UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptık. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. UEFA’nın kararından çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi 2020 finaline ev sahipliği yapmanın getirdiği büyük sorumluluğu biliyoruz. Stadyum neredeyse hazır ve sadece birkaç ayrıntı kaldı, kısa sürede her şey bitecek. İstanbul büyük etkinliklere ev sahipliği yapmaya alışkındır. 2005 yılında ünlü Liverpool-Milan finalinde olduğu gibi tarihi bir final bekliyoruz. EURO 2020’de de ülke futbolu olarak takımımızdan büyük işler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL’LA BULUŞTU
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak topu tanıttı. Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 turu itibarıyla da kullanılacak top görücüye çıktı. Topun üstünde, finalin oynanacağı İstanbul’un haritası bulunuyor. 30 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak dev maçta yine dünyanın gözü üstümüzde olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetisi Hamit Altıntop, “Şampiyonlar Ligi finaline hazırız. Stadyum’da çok küçük ayrıntılar kaldı. İstanbul böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaya alışıktır” açıklamasında bulundu.
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının taktik çalışmalarına başladı.
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.
Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş’ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor. Şu aşamada çıkış yolu yok.
AZİZ Yıldırım döneminde scout direktörlüğü yapan Müjdat Yetkiner’in, Beyaz Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar’a canlı yayında gönderdiği mesajlar ifşa oldu.
Ali Koç ve Semih Özsoy Samandıra’da Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi. Koç, Yanal ile pazartesi günü oynanan Süper Lig maçlarını beraber izledi.
SAKATLIĞI sebebiyle 3-4 hafta forma giyemeyecek Lemina’yla ilgili flaş bir karar alındı.