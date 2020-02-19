'Biz finale hazırız'

Türkiye Futbol Federasyonu yönetisi Hamit Altıntop, “Şampiyonlar Ligi finaline hazırız. Stadyum’da çok küçük ayrıntılar kaldı. İstanbul böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaya alışıktır” açıklamasında bulundu.

AKŞAM

BESOCCER’A konuşan TFF yöneticisi Hamit Altıntop, “Geçtiğimiz yıl UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptık. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. UEFA’nın kararından çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi 2020 finaline ev sahipliği yapmanın getirdiği büyük sorumluluğu biliyoruz. Stadyum neredeyse hazır ve sadece birkaç ayrıntı kaldı, kısa sürede her şey bitecek. İstanbul büyük etkinliklere ev sahipliği yapmaya alışkındır. 2005 yılında ünlü Liverpool-Milan finalinde olduğu gibi tarihi bir final bekliyoruz. EURO 2020’de de ülke futbolu olarak takımımızdan büyük işler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’LA BULUŞTU

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak topu tanıttı. Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 turu itibarıyla da kullanılacak top görücüye çıktı. Topun üstünde, finalin oynanacağı İstanbul’un haritası bulunuyor. 30 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak dev maçta yine dünyanın gözü üstümüzde olacak.