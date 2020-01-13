'Biz de kazanmalıyız'

Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Guilherme için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek net konuştu: “Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım.”

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA Guilherme bilmecesi sürüyor... Siyah-Beyazlılar’ın her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı oyuncu için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Transfer olabilir. Guilherme, bizden izin istedi. Oyuncumuza büyük takıma gitmesi halinde kolaylık sağlayacağımızı söyledik ama 1.5 yıllık sözleşmesi var. Eski kulübüyle de yapmış olduğumuz protokol var. Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. İzin vereceğiz. İzin verirken de bir karşılığının olması gerek. Maddi bir kazancımızın olması lazım” dedi.