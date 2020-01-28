  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 08:00
  • |
  • 28 Ocak 2020 Salı 08:38

'Biz böyle uygun gördük'

'Biz böyle uygun gördük'

Paylaş

TFF Başkanı Nihat Özdemir, erteleme kararıyla ilgili AKŞAM’a konuştu: “Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzon’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Orada acı bir deprem olmuş. Biz böyle uygun gördük.”

ÖZEL HABER | AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiği Afrika gezisindeydi. Telefonla kendisine ulaştık. Erteleme kararından sonra ülkede yaşanan polemiğin çok anlamsız olduğunu söyledi. Özdemir erteleme kararı nedeniyle birilerinin hedef gösterilmesinin ve bu konuda polemik yaratılmasının doğru olmadığını belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Biz yönetim olarak kararımızı verdik. Ve biz onun doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Trabzonspor’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Bunlar iş değil. Biz Türkiye’nin futbol vizyonuna uygun davranırız. Orada acı bir deprem olmuş. Sadece futbol değil, bütün spor organizasyonları iptal edilmiş. Kimse böyle bir ortamda futbol oynamayı düşünmez, ondan keyif almaz. Bunun oynanması için ısrarcı olanları da anlamıyorum. Biz doğru bildiğimizi yapıyoruz. Arkadaşlarla oturduk, tüm yönetim kurulu üyelerimizle Pazar günü incelemesini yaptık ve bu kararı aldık. Rakibine jest yap diye bir kampanya var. Buna da herkesin önem vermesini diliyoruz."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Serbest kalır maddesi yok

title

Gomis Galatasaray'ı istiyor

title

Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiraladı

Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant´ın Talihsiz Ölümü Beni Fazlasıyla Üzdü

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor-Fenerbahçe bahane, hedef Türkiye
Trabzonspor-Fenerbahçe bahane, hedef Türkiye

Trabzonspor-Fenerbahçe bahane, hedef Türkiye

Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.

Galatasaray'ın 5 gözdesi
Galatasaray'ın 5 gözdesi

Galatasaray'ın 5 gözdesi

Gurbetçi avına çıkan Aslan, listesini belirledi. Cim-Bom, Schalke 04’ten Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan, Sassuolo’da forma giyen sol bek Mert Müldür ve Willem II’de top koşturan orta saha Görkem Sağlam’la ilgileniyor.

'Biz böyle uygun gördük'
'Biz böyle uygun gördük'

'Biz böyle uygun gördük'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, erteleme kararıyla ilgili AKŞAM’a konuştu: “Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzon’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Orada acı bir deprem olmuş. Biz böyle uygun gördük.”

1.5 yıllığına Sergen
1.5 yıllığına Sergen

1.5 yıllığına Sergen

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın oturdu. Dün Vodafone Park’a gelen 47 yaşındaki çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı...

Oğuzhan Feyenoord'a
Oğuzhan Feyenoord'a

Oğuzhan Feyenoord'a

Beşiktaş’ta eleştirilen isimlerin başında gelen Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolcusu... Ozzie’nin sezon sonuna kadar Feyenoord forması giymesi bekleniyor.

Ricardo Rodriguez resmileşti
Ricardo Rodriguez resmileşti

Ricardo Rodriguez resmileşti

İTALYAN basını Fenerbahçe’nin daha önce anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’in transferinin resmiyete döküldüğünü duyurdu.

Boyd Rize'ye
Boyd Rize'ye

Boyd Rize'ye

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, F.Bahçe’den Alper Potuk’la anlaşmasının ardından şimdi de Tyler Boyd için Beşiktaş’a teklifte bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.