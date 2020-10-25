Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin işareti ile başlayan şampiyonada Elit Erkekler ve Elit Kadınlar kategorisinde ter döken sporcular yaklaşık 110 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için mücadele ediyor.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan “2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasında 30 ülkeden erkekler kategorisinde 57, kadınlar kategorisinde 35 sporcu yarışıyor. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışın ödül töreni bugün gerçekleştirilecek.
BB Erzurumspor'un sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maç sonrası bir Erzurumspor taraftarı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a ‘Vicdanınız rahat mı!' diyerek penaltı isyanında bulundu. Taraftarı basın mensupları sakinleştirdi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Bu sonuçla, Hamilton, Formula 1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu oldu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamazoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün iyi bir galibiyet aldık" dedi.