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aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 09:27
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Birçok talibi olan Idrissa Doumbia'nın tercihi Galatasaray

Birçok talibi olan Idrissa Doumbia'nın tercihi Galatasaray

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Sabah

Okay Yokuşlu'dan istediği sonucu alamayan ve rotasını Idrissa Doumbia'ya kıran Galatasaray, bu transfer için yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor. Birçok talibi olan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, Müslüman olması ve Galatasaray'da daha fazla gelişim göstereceğine inandığı için tercihini Sarı-Kırmızılılardan yana kullandı.

Oghenekaro Etebo'nun yanında orta sahasına bir takviye daha düşünen sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'nun göndermediği Okay Yokuşlu yerine Sporting'den Doumbia'yı gündemine aldı ve bu transferi gerçekleştirmek için yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor.

Orta sahada iki yönlü oyuncu isteyen Fatih Terim'in kriterine uyan 22 yaşındaki Fildişili yıldız, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor. Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia, tercihini Müslüman olduğu ve burada daha fazla gelişim göstereceğine inandığı için Galatasaray'dan yana kullandı.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirleyen Sporting Lizbon ilk planda bedelsiz kiralama ve satın alma opsiyonlu formülle ikna edilmeye çalışılacak. Etebo'dan daha az maliyetli olan İdrissa Doumbia, Okay Yokuşlu'yu transfer edemeyen Galatasaray'ın can simidi olacak.

75 MAÇTA ÖN LİBERO

Kariyerinde 75 kez ön libero olarak sahaya çıkan Doumbia, bu maçlarda 2 kez gol bulurken 3 kez de asist katkısı yaptı.

4 YILI DAHA VAR

15 Ocak 2019'da Sporting kadrosuna 2 milyon Euro'ya katılan oyuncunun 2024'e kadar kontratı var.

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