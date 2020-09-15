Birçok talibi olan Idrissa Doumbia'nın tercihi Galatasaray

Oghenekaro Etebo'nun yanında orta sahasına bir takviye daha düşünen sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'nun göndermediği Okay Yokuşlu yerine Sporting'den Doumbia'yı gündemine aldı ve bu transferi gerçekleştirmek için yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor.
Orta sahada iki yönlü oyuncu isteyen Fatih Terim'in kriterine uyan 22 yaşındaki Fildişili yıldız, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor. Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia, tercihini Müslüman olduğu ve burada daha fazla gelişim göstereceğine inandığı için Galatasaray'dan yana kullandı.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirleyen Sporting Lizbon ilk planda bedelsiz kiralama ve satın alma opsiyonlu formülle ikna edilmeye çalışılacak. Etebo'dan daha az maliyetli olan İdrissa Doumbia, Okay Yokuşlu'yu transfer edemeyen Galatasaray'ın can simidi olacak.
75 MAÇTA ÖN LİBERO
Kariyerinde 75 kez ön libero olarak sahaya çıkan Doumbia, bu maçlarda 2 kez gol bulurken 3 kez de asist katkısı yaptı.
4 YILI DAHA VAR
15 Ocak 2019'da Sporting kadrosuna 2 milyon Euro'ya katılan oyuncunun 2024'e kadar kontratı var.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmayı evinde televizyondan izleyen Beşiktaş'ın teknik patronu maçta her şeyin hesapladığı gibi gittiğini söyledi, “Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve kazandık. Eksiklerimizi giderdiğimiz zaman çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.
Fenerbahçe, tek stoperle kaldığı ve şampiyonluğu kaybettiği 2019-20 sezonunun ardından yeni dönemde savunmasını iyi kurdu. Tisserand ve Lemos gibi takviyelerin yanında Serdar, Sadık ve Zanka ile alternatifler oluştu.
Vedat Muriqi'nin ayrılması ve Frey'in de gönderilecekler listesinde olması Fenerbahçe'yi iki forvet transferine zorluyor…